«Кому я нужен?» Шатов — о вариантах продолжения карьеры

Бывший полузащитник «Анжи», «Зенита», «Рубина» и «Урала» Олег Шатов с юмором отреагировал на вопрос о вариантах продолжения карьеры футболиста.

«Варианты с другими командами я не рассматривал. Кому я нужен? Пойти к Слуцкому? Хотите сказать, что он взял бы меня и без ноги (смеётся)? У нас что, чемпионат паралимпийцев (смеётся)?» — сказал Шатов в выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Шатов — воспитанник системы «Урала». В 2012 году футболист перебрался в «Анжи», а через полтора года стал игроком «Зенита», с которым выиграл три чемпионских титула и два раза стал обладателем Кубка страны. Кроме того, вместе с сине-бело-голубыми Олег дважды выигрывал Суперкубок России, становился серебряным и бронзовым призёром чемпионата.

Последним клубом в карьере Шатова стал «Урал».