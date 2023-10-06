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«Царь у нас там кайфует». Шатов рассказал об обучении на тренера с Мостовым

«Царь у нас там кайфует». Шатов рассказал об обучении на тренера с Мостовым
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Бывший полузащитник «Анжи», «Зенита», «Рубина» и «Урала» Олег Шатов рассказал о процессе обучения на тренера вместе с экс-хавбеком «Сельты» и сборной России Александром Мостовым.

«Вместе с кем я прохожу обучение на тренера? Боюсь всех не назвать… Сычёв, Жирков, Широков, Малафеев, Денисов, Аршавин, Самедов, Филимонов, Гранат, Шитов… Мы бы не затерялись в Медиалиге (улыбается). Царь (Александр Мостовой. – Прим. «Чемпионата») у нас там кайфует. Пока он один из лучших и перспективных и по знаниям, и по возрасту. Кто задаёт самые умные вопросы? Наверное, Аршавин, такой любопытный. А глупых вопросов там не бывает», — сказал Шатов в выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Шатов — воспитанник системы «Урала». В 2012 году футболист перебрался в «Анжи», а через полтора года стал игроком «Зенита», с которым выиграл три чемпионских титула и два раза стал обладателем Кубка страны.

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