Шатов рассказал, как Слуцкий пообещал ему закрыть ипотеку ради перехода в ЦСКА

Российский футболист Олег Шатов рассказал, как Леонид Слуцкий обещал закрыть его ипотеку ради перехода в ПФК ЦСКА.

«Почему я перешёл в «Анжи», а не в ЦСКА? Так карты сложились, просто сделал свой выбор. После ЦСКА я сначала вернулся на сборы к «Уралу» в Турцию, там было три-четыре дня. Все меня расспрашивали, как там в ЦСКА, я говорил: «Круто, круто. Если честно, лучше, чем у вас». Нужно было делать выбор.

Мне звонит Слуцкий и говорит: «Собирайся, приезжай, мы тебя ждём». Я ему сказал: «Мне нужно помочь. У меня квартира в ипотеке на n-ную сумму, очень скромную. Не могли бы вы мне помочь закрыть её, чтобы я все свои долги в Екатеринбурге закрыл и с чистым сердцем поехал?» Он говорит: «Да, да, сейчас я позвоню Бабаеву, узнаю». День нет звонка, два. Не звонят. В этот момент появляется вариант с «Анжи», — сказал Шатов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».