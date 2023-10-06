Российский футболист Олег Шатов рассказал, как решил пойти учиться на тренера.

«Решение пойти учиться на тренера не было резким, я шёл к этому потихонечку. Была договорённость, но я ничего не обещал, сказал, что подумаю, что у меня есть взгляды на дальнейшее продолжение жизни, помимо футбола.

Я понимал, что приехал бы в августе или в начале сентября. После травмы три-четыре месяца без футбола, мне бы около двух месяцев пришлось только набирать форму. Там уже конец ноября – начало декабря, потом зимние сборы. И прийти в команду, где уже всё налажено, есть результат… Принял решение, что не хочу. Так сложилась ситуация, что можно не терять полгода и пойти узнать футбол немного с другой стороны. Думаю, на моём месте так бы поступил каждый», — сказал Шатов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Напомним, Олег Шатов приостановил карьеру игрока и начал обучение на тренера. Ранее стало известно, что причиной такого решения футболиста послужила хроническая травма, которая мешает ему вернуться на поле.