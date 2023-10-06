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Гендиректор «Балтики» рассказал, почему клуб так активен на латиноамериканском рынке

Гендиректор «Балтики» рассказал, почему клуб так активен на латиноамериканском рынке
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Генеральный директор калининградской «Балтики» Кирилл Волженкин рассказал, почему клуб активно работает именно на латиноамериканском трансферном рынке.

«Мы видим большой потенциал в этом направлении. По соотношению цена-качество Южную Америку нельзя сравнить с Россией или Европой, для нас сейчас этот вопрос весьма актуален.

Важно, что к нам сейчас готовы ехать игроки, которые находятся на хорошем счету в своих странах, зарабатывают зачастую даже больше, чем могут получать у нас, но едут в «Балтику», видя перспективу для профессионального роста. Наши латиноамериканцы очень мотивированы, это видно на каждой тренировке», – приводит слова Волженкина Metaratings.

«Балтика» занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав семь очков после 10 матчей.

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