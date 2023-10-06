Матч-центр Новости Чемп.Турниры Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетик Клуб — Альмерия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Аль-Наср» — «Абха»: Отавио с передачи Брозовича вывел хозяев вперёд

«Аль-Наср» — «Абха»: Отавио с передачи Брозовича вывел хозяев вперёд
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты проходит матч 9-го тура аравийской Про лиги, в котором встречаются «Аль-Наср» и «Абха». Игру принимает стадион «Аль-Авваль Парк». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу хозяев.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Саудовская Аравия - Про лига . 9-й тур
06 октября 2023, пятница. 18:00 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд
2-й тайм
2 : 1
Абха
Абха
1:0 Отавио – 3'     2:0 Талиска – 28'     2:1 Бгуир – 36'    

На третей минуте полузащитник «Альн-Насра» Отавио с передачи Марсело Брозовича открыл счёт в матче.
«Аль-Наср» выдал серию из шести побед подряд в чемпионате Саудовской Аравии после двух поражений на старте турнира. «Абха» проиграла четыре последних матча Про лиги, забив в них один гол.

В данный момент «Аль-Наср» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии, в активе команды 18 очков. «Абха» находится на 17-й позиции, набрав шесть очков в восьми играх.

Материалы по теме
Как звёзды меняют футбол Саудовской Аравии. Суперрост посещаемости и трансляции по миру
Как звёзды меняют футбол Саудовской Аравии. Суперрост посещаемости и трансляции по миру
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android