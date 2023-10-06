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Атлетик Клуб — Альмерия. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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«Атлетик» Б — «Альмерия»: текстовая онлайн-трансляция матча Ла Лиги начнётся в 22:00

«Атлетик» Б — «Альмерия»: текстовая онлайн-трансляция матча Ла Лиги начнётся в 22:00
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В матче 9-го тура испанской Примеры встретятся самарские «Атлетик» Бильбао и «Альмерия». Команды будут играть на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао (Испания). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Виктором Гарсия Вердурой. Начало игры — в 22:00 мск. В прямом эфире встречу покажет Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Испания - Примера . 9-й тур
06 октября 2023, пятница. 22:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Не начался
Альмерия
Альмерия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В прошлом сезоне чемпионата Испании «Атлетик» дважды обыграл «Альмерию»: в матче первого круга со счётом 4:0, во втором круге — 2:1.

«Атлетик» занимает шестое место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2023/2024. Команда набрала 14 очков после восьми матчей. «Альмерия» находится на последней, 20-й строчке, заработав три очка. Турнирную таблицу чемпионата Испании возглавляет мадридский «Реал» (21).

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