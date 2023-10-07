Бальбуэна: хочу, чтобы парагвайцев в РПЛ было столько же, сколько бразильцев в «Зените»

Защитник московского «Динамо» Фабиан Бальбуэна высказался об увеличении представительства парагвайских футболистов в чемпионате России.

«Я бы хотел, чтобы парагвайцев в будущем было столько же, сколько бразильцев в «Зените». В экономическом плане российский чемпионат очень превосходит наш. Могу сказать, что я как парагваец в какой-то степени открыл двери для остальных. Я надеюсь, что в ближайшем будущем ещё больше моих сограждан будут приезжать в этот конкурентный чемпионат», – приводит слова Бальбуэна Metaratings.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Фабиан Бальбуэна провёл девять матчей, в которых отметился одной голевой передачей. Также на счету 32-летнего защитника две игры в Фонбет Кубке России.