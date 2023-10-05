Бальбуэна: мы должны сделать всё возможное, чтобы «Динамо» выиграло титул в этом сезоне

Защитник и капитан «Динамо» Фабиан Бальбуэна после победы в матче 5-го тура Фонбет Кубка России со «Спартаком» (3:0) назвал главную цель бело-голубых в нынешнем сезоне.

«Мы все очень эмоциональные, все очень хотим выиграть, быть конкурентными. Даже внутри коллектива мы очень настроены. Наша цель состоит в том, чтобы сделать всё возможное, чтобы выиграть титул в этом сезоне. Все возможности для этого у нас есть», – приводит слова Бальбуэны Metaratings.

На данный момент динамовцы в Кубке России после пяти туров располагаются на второй строчке с восьмью очками. В шестом туре «Динамо» предстоит сыграть с «Пари НН» 2 ноября.

Кроме того, команда Марцела Лички сейчас идёт на седьмом месте в МИР РПЛ с 16 очками. Единоличным лидером является «Краснодар», у которого 24 очка.