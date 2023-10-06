ЭСК: арбитр Галимов правильно удалил игрока «Урала» Егорычева в матче с «Ростовом»

«Урал» обратился в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) с просьбой оценить работу арбитра Романа Галимова в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (2:2). Вопросы вызвали эпизоды с назначением 11-метрового удара в ворота «Урала» на 31-й минуте матча, неназначением 11-метрового удара в ворота «Ростова» на 34-й минуте матча и удалением игрока «Урала» Андрея Егорычева на 78-й минуте матча.

«Судья правильно назначил пенальти в ворота команды «Урал» после просмотра монитора на 31-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что контакт мяча с рукой Кики («Урал») в единоборстве за верховой мяч с Хореном Байрамяном («Ростов») в собственной штрафной площади, после незначительного контакта в единоборстве, по мнению всех членов комиссии, является наказуемым, так как рука была значительно отставлена от тела, увеличивая его площадь, и, несмотря на то, что защитник мог не видеть мяч, он рисковал быть наказанным, настолько отставляя свою руку в единоборстве с соперником за мяч. По этой причине комиссия единогласно поддерживает решение судьи назначить пенальти после просмотра данного эпизода на мониторе, являющегося довольно сложным в плане его оценки.

Судья правильно не назначил пенальти в ворота команды «Ростов» на 34-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что, по мнению всех членов комиссии, незначительная задержка со стороны игрока обороняющейся команды «Ростов» №9 Мохаммада Мохебби игрока атакующей команды «Урал» №2 Сильвие Бегича в борьбе за позицию не являлась достаточным основанием для нарушения правил, ввиду отсутствия усилия в этой задержке, после которой игрок упал на газон неестественным образом, преувеличив последствия контакта с соперником. В связи с этим, комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру в данном игровом эпизоде.

Судья правильно удалил с поля игрока команды «Урал» №5 Андрея Егорычева на 78-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что в нарушении правил со стороны данного игрока против игрока соперника №9 Мохаммада Мохебби, по мнению всех членов комиссии, имелись очевидные критерии лишения соперника явной возможности забить гол, а именно: контроль мяча атакующим игроком, потенциальная возможность скорректировать направление движения атакующего игрока к воротам соперника и позиция партнеров защитника, которые не успевали бы вступить в единоборство за мяч с нападающим, если бы против него не были нарушены правила.

По мнению членов комиссии, игрок «Ростова» очевидно в следующей фазе атаки мог выходить один на один с вратарем соперника, в связи с чем, комиссия единогласно поддерживает решение судьи удалить с поля игрока «Урала» за лишение соперника явной возможности забить гол», — приводится текст решений ЭСК на официальном сайте РФС.