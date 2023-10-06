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КДК отказал «Уралу» в отмене красной карточки Егорычеву в матче с «Ростовом»

КДК отказал «Уралу» в отмене красной карточки Егорычеву в матче с «Ростовом»
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Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) отказал екатеринбургскому «Уралу» в удовлетворении заявления по отмене красной карточки полузащитнику Андрею Егорычеву, показанной в матче 10-го тура чемпионата России с «Ростовом» (2:2).

«В соответствии с частью 1 статьи 52 дисциплинарного регламента РФС – отказать ФК «Урал» г. Екатеринбург в удовлетворении заявления об отмене применённого судьёй удаления к футболисту ФК «Урал» г. Екатеринбург Андрею Егорычеву.

В соответствии с частью 1 статьи 94 дисциплинарного регламента РФС за лишение соперника явной возможности забить гол — дисквалифицировать футболиста ФК «Урал» г. Екатеринбург Андрея Егорычева на один матч РПЛ», — приводится текст решений КДК на официальном сайте РФС.

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