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Почеттино: я доверяю машине, но проблема в водителе

Почеттино: я доверяю машине, но проблема в водителе
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Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино высказался о спорных решениях арбитров, принятых в том числе при участии ассистентов VAR.

«Я доверяю машине, но проблема в водителе. Мы понимаем, что люди совершают ошибки, это непростая работа. Думаю, когда рефери допускает ошибки, мы все можем это принять. Но когда это происходит с помощью техники, это трудно понять.

Как по мне, нужно упростить ситуацию. Самое важное — вернуться к ситуации, чтобы у судьи было больше полномочий. Полагаю, один шаг назад может сделать ситуацию проще и яснее. На рассмотрение VAR следует оставить только аспекты определения офсайда и пересечения линии ворот», – приводит слова Почеттино BBC.

После семи туров АПЛ «Челси» занимает 11-е место с восемью очками. Лидирует в чемпионате «Манчестер Сити» (18 очков).

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