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«Большие мастера». Газизов — о работе с Бердыевым и Гаджиевым

«Большие мастера». Газизов — о работе с Бердыевым и Гаджиевым
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Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов высказался о работе с главным тренером команды Курбаном Бердыевым и президентом клуба Гаджи Гаджиевым.

«Курбан Бекиевич — большой-большой мастер, ему не надо никому ничего доказывать.

«Сочи»? У каждого человека бывают разные моменты, каждому нужно время. Бекиевич давно всё доказал, все знают, кто он такой. Но у нас есть ещё и Гаджи Муслимович Гаджиев, и это важный момент. Я свидетель того, как они вместе работают, и учусь у них очень многому. Большие мастера», — приводит слова Газизова «РБ Спорт».

Махачкалинское «Динамо» возглавляет турнирную таблицу Мелбет Первой лиги после 12 туров. Команда Курбана Бердыева набрала 24 очка. На втором месте располагается владикавказская «Алания» (24).

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