Помутнение вратаря «Торпедо» и новые подвиги Бердыева. Главное о туре Первой лиги

МЕЛБЕТ Первая лига стремительно набирает обороты. В 12-м туре нас ждали очередное разочарование от «Торпедо», потрясающий по красоте и мощности гол Александра Руденко, а также голливудская развязка в матче между «Черноморцем» и «Волгарём». Рассказываем о главном.

Разочарование тура — «Торпедо»

На неделе команда вылетела из Кубка России в своём первом же матче, а в туре Первой лиги умудрилась проиграть сопернику со дна турнирной таблицы.

В матче с «Ленинградцем» всё начиналось отлично. Илья Стефанович реализовал пенальти на 15-й минуте, но дальше — мрак.

Сначала на 26-й минуте счёт сравнял Кирилл Колесниченко, а спустя 11 минут случилось это:

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице Первой лиги во «ВКонтакте».

Опытный Егор Бабурин решил помочь команде, а в итоге поставил её в положение отыгрывающейся.

«Торпедо» сравняло, потом опять пропустило, а уже в добавленное время получило право на пенальти. Можно понять без слов, что произошло дальше:

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице Первой лиги во «ВКонтакте».

«Ленинградец» отрывается от зоны вылета, а «Торпедо» всё ещё в двух очках от зоны стыковых матчей, но уже в семи от автоматического повышения.

Гол тура — Александр Руденко («Химки»)

Химчане продолжают победную серию. В этот раз они без проблем расправились с тольяттинским «Акроном» в Жигулëвске.

Украшением матча, как и всего тура, стала пушка нападающего «Химок» Александра Руденко. Сначала форвард продвинулся к воротам в коридор между двумя защитниками, а затем ударил на подступах к штрафной точно в девятку.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице Первой лиги во «ВКонтакте».

Событие тура — пенальти, отбитый на 90+7-й минуте

22-летний вратарь «Черноморца» Даниил Фролкин — настоящий герой тура. Да, в основное время по его воротам нанесли всего один удар в створ, и тот оказался результативным. Но своё главное спасение Фролкин сделал на седьмой добавленной минуте!

В ворота «Черноморца» назначили пенальти, который мог принести «Волгарю» победу (свисток об окончании матча прозвучал сразу после удара). К мячу подошёл Евгений Шляков, однако переиграть Фролкина он не сумел.

Даниил не только отразил третий пенальти в нынешнем сезоне, но и спас для команды восьмую ничью в 12 турах.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице Первой лиги во «ВКонтакте».

Другие матчи 12-го тура

«Сокол» — «Алания»

Игра одного из лидеров и претендента на попадание в топ-4 закончилась нулевой ничьей.

«Алания» больше атаковала, имела преимущество, но сохранить первую строчку по итогам 12-го тура не смогла. У команды Олега Василенко равное количество очков с «Динамо», однако махачкалинцы выше за счёт личных встреч.

«Родина» — «КАМАЗ»

«Родина» одержала первую победу в последних четырёх матчах в Первой лиге. До этого были две ничьих и поражение.

Единственный гол в матче на 62-й минуте забил Владислав Самко, подаривший своей команде не только долгожданные три очка, но и непревзойдённые эмоции.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице Первой лиги во «ВКонтакте».

«Енисей» — «Динамо»

Махачкалинцы, набравшие ход, но вылетевшие из Кубка России, сейчас могут спокойно сконцентрироваться на задаче по выходу в РПЛ. В очередном туре не без труда в гостях был обыгран «Енисей».

Победный мяч в ворота своей бывшей команды на 84-й минуте забил Сердер Сердеров.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице Первой лиги во «ВКонтакте».

«Нефтехимик» — «Арсенал»

У хозяев чуть больше ударов в створ, но по статистике команды выдали равный матч с закономерным результатом.

«Нефтехимик», выдавший в ходе сезона серию из четырёх поражений, сейчас не проигрывает в чемпионате всё те же четыре тура. Команда по-прежнему в зоне вылета, но отставание от спасительных мест — всего два очка.

«Арсенал» сыграл вторую ничью подряд с аутсайдером чемпионата. Туляки в прошлом туре не обыграли «Волгарь» (1:1) — правда, весь второй тайм отыграли в меньшинстве.

«СКА-Хабаровск» — «Кубань»

Вадим Евсеев приехал в краснодарскую команду три тура назад и пока сумел набрать всего одно очко. Очередное поражение «Кубани» пришлось на гостевой матч в Хабаровске.

Хабаровчане уверенно довели дело до победы и приблизились к зоне стыковых матчей. «Кубань» же делит предпоследнюю строчку с «Волгарём». Магия кризис-менеджера Евсеева закончилась?

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице Первой лиги во «ВКонтакте».

«Шинник» — «Тюмень»

«Тюмень», вернувшаяся в Первую лигу по итогам прошлого сезона, не собирается отказываться от идеи выхода в РПЛ. В гостях была остановлен «Шинник», который в прошлом туре разгромил «Родину».

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице Первой лиги во «ВКонтакте».

Расписание 13-го тура Первой лиги

Суббота, 7 октября

«Шинник» — «Енисей».

Воскресенье, 8 октября

«Динамо» — «Акрон»

«Нефтехимик» — «СКА Хабаровск»

«Волгарь» — «КАМАЗ»

«Арсенал» — «Сокол»

«Кубань» — «Родина»

«Ленинградец» — «Черноморец».

Понедельник, 9 октября

«Тюмень» — «Торпедо»

«Химки» — «Алания».