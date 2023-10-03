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Первая лига — 2023/2024, обзор 12-го тура ФНЛ, статистика, голы, матчи, Клотет, Торпедо, Бердыев, Алания, Динамо, видео

Помутнение вратаря «Торпедо» и новые подвиги Бердыева. Главное о туре Первой лиги
Айнур Шаймарданов
Главное о туре Первой лиги
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Плотность в таблице поражает.

МЕЛБЕТ Первая лига стремительно набирает обороты. В 12-м туре нас ждали очередное разочарование от «Торпедо», потрясающий по красоте и мощности гол Александра Руденко, а также голливудская развязка в матче между «Черноморцем» и «Волгарём». Рассказываем о главном.

Что было в прошлом туре Первой лиги:
Чудо-гол с паса вратаря и путаница в таблице. Как прошёл тур в Первой лиге
Чудо-гол с паса вратаря и путаница в таблице. Как прошёл тур в Первой лиге

Разочарование тура — «Торпедо»

На неделе команда вылетела из Кубка России в своём первом же матче, а в туре Первой лиги умудрилась проиграть сопернику со дна турнирной таблицы.

Команду Клотета из Кубка выбил пенальти от вратаря:
Вау-сюжет в Кубке России! Вратарь забил с пенальти и выиграл третью серию подряд. Видео
Вау-сюжет в Кубке России! Вратарь забил с пенальти и выиграл третью серию подряд. Видео

В матче с «Ленинградцем» всё начиналось отлично. Илья Стефанович реализовал пенальти на 15-й минуте, но дальше — мрак.

Россия - Мелбет Первая лига . 12-й тур
01 октября 2023, воскресенье. 13:00 МСК
Торпедо М
Москва
Окончен
2 : 3
Ленинградец
Ленинградская область
1:0 Стефанович – 14'     1:1 Колесниченко – 26'     1:2 Розманов – 38'     2:2 Стефанович – 63'     2:3 Яковлев – 70'    

Сначала на 26-й минуте счёт сравнял Кирилл Колесниченко, а спустя 11 минут случилось это:

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице Первой лиги во «ВКонтакте».

Опытный Егор Бабурин решил помочь команде, а в итоге поставил её в положение отыгрывающейся.

«Торпедо» сравняло, потом опять пропустило, а уже в добавленное время получило право на пенальти. Можно понять без слов, что произошло дальше:

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице Первой лиги во «ВКонтакте».

«Ленинградец» отрывается от зоны вылета, а «Торпедо» всё ещё в двух очках от зоны стыковых матчей, но уже в семи от автоматического повышения.

Гол тура — Александр Руденко («Химки»)

Химчане продолжают победную серию. В этот раз они без проблем расправились с тольяттинским «Акроном» в Жигулëвске.

Россия - Мелбет Первая лига . 12-й тур
02 октября 2023, понедельник. 16:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
0 : 2
Химки
Химки
0:1 Терехов – 8'     0:2 Руденко – 19'    

Украшением матча, как и всего тура, стала пушка нападающего «Химок» Александра Руденко. Сначала форвард продвинулся к воротам в коридор между двумя защитниками, а затем ударил на подступах к штрафной точно в девятку.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице Первой лиги во «ВКонтакте».

Событие тура — пенальти, отбитый на 90+7-й минуте

22-летний вратарь «Черноморца» Даниил Фролкин — настоящий герой тура. Да, в основное время по его воротам нанесли всего один удар в створ, и тот оказался результативным. Но своё главное спасение Фролкин сделал на седьмой добавленной минуте!

Россия - Мелбет Первая лига . 12-й тур
01 октября 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Черноморец
Новороссийск
Окончен
1 : 1
Волгарь
Астрахань
1:0 Маклаков – 8'     1:1 Прошкин – 42'    

В ворота «Черноморца» назначили пенальти, который мог принести «Волгарю» победу (свисток об окончании матча прозвучал сразу после удара). К мячу подошёл Евгений Шляков, однако переиграть Фролкина он не сумел.

Даниил не только отразил третий пенальти в нынешнем сезоне, но и спас для команды восьмую ничью в 12 турах.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице Первой лиги во «ВКонтакте».

Другие матчи 12-го тура

«Сокол» — «Алания»

Игра одного из лидеров и претендента на попадание в топ-4 закончилась нулевой ничьей.

Россия - Мелбет Первая лига . 12-й тур
02 октября 2023, понедельник. 19:00 МСК
Сокол
Саратов
Окончен
0 : 0
Алания
Владикавказ

«Алания» больше атаковала, имела преимущество, но сохранить первую строчку по итогам 12-го тура не смогла. У команды Олега Василенко равное количество очков с «Динамо», однако махачкалинцы выше за счёт личных встреч.

«Родина» — «КАМАЗ»

«Родина» одержала первую победу в последних четырёх матчах в Первой лиге. До этого были две ничьих и поражение.

Россия - Мелбет Первая лига . 12-й тур
02 октября 2023, понедельник. 16:00 МСК
Родина
Москва
Окончен
1 : 0
КАМАЗ
Набережные Челны
1:0 Самко – 62'    

Единственный гол в матче на 62-й минуте забил Владислав Самко, подаривший своей команде не только долгожданные три очка, но и непревзойдённые эмоции.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице Первой лиги во «ВКонтакте».

«Енисей» — «Динамо»

Махачкалинцы, набравшие ход, но вылетевшие из Кубка России, сейчас могут спокойно сконцентрироваться на задаче по выходу в РПЛ. В очередном туре не без труда в гостях был обыгран «Енисей».

Россия - Мелбет Первая лига . 12-й тур
01 октября 2023, воскресенье. 13:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
0 : 1
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Сердеров – 84'    

Победный мяч в ворота своей бывшей команды на 84-й минуте забил Сердер Сердеров.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице Первой лиги во «ВКонтакте».

«Нефтехимик» — «Арсенал»

У хозяев чуть больше ударов в створ, но по статистике команды выдали равный матч с закономерным результатом.

Россия - Мелбет Первая лига . 12-й тур
01 октября 2023, воскресенье. 18:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
0 : 0
Арсенал
Тула

«Нефтехимик», выдавший в ходе сезона серию из четырёх поражений, сейчас не проигрывает в чемпионате всё те же четыре тура. Команда по-прежнему в зоне вылета, но отставание от спасительных мест — всего два очка.

«Арсенал» сыграл вторую ничью подряд с аутсайдером чемпионата. Туляки в прошлом туре не обыграли «Волгарь» (1:1) — правда, весь второй тайм отыграли в меньшинстве.

«СКА-Хабаровск» — «Кубань»

Вадим Евсеев приехал в краснодарскую команду три тура назад и пока сумел набрать всего одно очко. Очередное поражение «Кубани» пришлось на гостевой матч в Хабаровске.

Россия - Мелбет Первая лига . 12-й тур
01 октября 2023, воскресенье. 07:00 МСК
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Окончен
2 : 0
Кубань
Краснодар
1:0 Кожемякин – 20'     2:0 Никитин – 25'    

Хабаровчане уверенно довели дело до победы и приблизились к зоне стыковых матчей. «Кубань» же делит предпоследнюю строчку с «Волгарём». Магия кризис-менеджера Евсеева закончилась?

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице Первой лиги во «ВКонтакте».

«Шинник» — «Тюмень»

«Тюмень», вернувшаяся в Первую лигу по итогам прошлого сезона, не собирается отказываться от идеи выхода в РПЛ. В гостях была остановлен «Шинник», который в прошлом туре разгромил «Родину».

Россия - Мелбет Первая лига . 12-й тур
01 октября 2023, воскресенье. 16:00 МСК
Шинник
Ярославль
Окончен
1 : 2
Тюмень
Тюмень
0:1 Порохов – 18'     1:1 Андреев – 32'     1:2 Кобялко – 90+5'    

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице Первой лиги во «ВКонтакте».

Турнирная таблица Первой лиги

Расписание 13-го тура Первой лиги

Суббота, 7 октября

«Шинник» — «Енисей».

Воскресенье, 8 октября

«Динамо» — «Акрон»
«Нефтехимик» — «СКА Хабаровск»
«Волгарь» — «КАМАЗ»
«Арсенал» — «Сокол»
«Кубань» — «Родина»
«Ленинградец» — «Черноморец».

Понедельник, 9 октября

«Тюмень» — «Торпедо»
«Химки» — «Алания».

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