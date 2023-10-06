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Неймар пропустит ближайший матч «Аль-Хиляля» — футболист отбыл в Бразилию

Неймар пропустит ближайший матч «Аль-Хиляля» — футболист отбыл в Бразилию
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Бразильский нападающий «Аль-Хиляля» Неймар пропустит матч лиги арабских государств с «Аль-Ахдудом», который запланирован на субботу, 7 октября. Футболист отправился в Бразилию, где его нынешняя девушка, Бруна Бьянкарди, родила дочь, сообщает Sport.es.

Мави, именно так назвали новорождённую, стала вторым ребёнком Неймара. У футболиста есть 12-летний сын Дави Лукка, рождённый в отношениях с Кэрол Дантас.

Ранее СМИ сообщали о конфликте Неймара со своей беременной девушкой, которая уличила футболиста в измене. Отмечалось, что и фанаты были разочарованы действиями бразильца.

Напомним, Неймар перешёл в «Аль-Хиляль» в летнее трансферное окно. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2025 года. В нынешнем сезоне Неймар провёл три матча в чемпионате Саудовской Аравии, в которых отметился двумя результативными передачами.

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