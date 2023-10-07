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Анчелотти: Модрич недоволен, потому что не получает много игрового времени в «Реале»

Анчелотти: Модрич недоволен, потому что не получает много игрового времени в «Реале»
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал ситуацию вокруг полузащитника команды Луки Модрича.

«Модрич недоволен, потому что не получает много игрового времени. Но он очень мотивирован и всегда хочет помочь команде. Он играет чрезвычайно важную роль в нашей команде, в раздевалке.

Мы любим Луку. Футболисты любят Луку. Все мы любим Луку. Нет шансов, что он покинет команду в зимнее трансферное окно. Он не хочет уходить из клуба.

Лука считает себя важным игроком – и мы думаем так же. Поэтому это важный футболист для «Реала». Мы очень рады, что он с нами», – приводит слова Анчелотти 90min.

Напомним, Лука Модрич перешёл в мадридский «Реал» из «лондонского «Тоттенхэма» летом 2012 года. За это время хорватский игрок принял участие в 496 матчах команды, в которых отметился 37 голами и 77 результативными передачами.

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