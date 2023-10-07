Ибрагимович назвал лучшего футболиста в истории

Бывший нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович считает себя лучшим футболистом в истории.

«Чисто по навыкам, без трофеев и наград, я думаю, что я лучший. Без шуток. Я самый совершенный футболист из когда-либо существовавших. По навыкам.

Я не выиграл «Золотой мяч», не выиграл Лигу чемпионов. Если эти вещи важны, то, наверное, я не в этом списке. Мне повезло выиграть 34 трофея, несколько индивидуальных наград, потому что они вытекают из командных достижений.

Но если мы говорим чисто об индивидуальных умениях, то 100%, без шуток я лучший», – приводит слова Ибрагимовича журналист Пирс Морган в соцсетях.

Златан Ибрагимович завершил игровую карьеру по окончании прошлого сезона. Швед играл за «Мальмё», «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселону», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед», «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Милан».