Ибрагимович рассказал, что работа с Моуринью сильно повлияла на его карьеру

Бывший нападающий Златан Ибрагимович рассказал о работе с португальским специалистом Жозе Моуринью в миланском «Интере».

«Жозе уверен в себе и последователен, но я никогда не видел в нём высокомерия. Работа с ним сформировала мой менталитет – я никогда не был до конца удовлетворён собой. Он всегда говорил, что ждёт от меня большего, и я усердно тренировал удары, чтобы стать лучше. У игроков возникает желание сражаться за такого тренера, как Моуринью. Он умеет мотивировать, всегда говорит правду в лицо», – приводит слова Ибрагимовича сайт журналиста Альфредо Педулла.

Златан Ибрагимович завершил игровую карьеру по окончании прошлого сезона. Швед играл за «Мальмё», «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселону», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед», «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Милан».