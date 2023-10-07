Почеттино: не сравнивайте то, что я сделал с Кейном, — с Броей

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино рассказал, что нужно будет сделать нападающему Армандо Брое, чтобы заслужить статус основного игрока в лондонском клубе.

«Не сравнивайте то, что я сделал с Кейном, с Броей. Он очень молод, любому, кто хочет играть за такой большой клуб, как «Челси», нужно набраться терпения и демонстрировать, что он способен исполнить эту роль.

Ему нужно продолжать доказывать свою компетентность и делать всё возможное, чтобы стать ещё одним основным нападающим в нашей топ-команде», — приводит слова Почеттино инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

В понедельник, 2 октября, Броя забил свой первый гол в сезона за «Челси» в матче с «Фулхэмом» (2:0). Этот гол стал вторым в карьере игрока за основную команду английского клуба.