«Бёрнли» — «Челси». Михаил Мудрик воодушевлён первым голом в АПЛ

Украинец забил гол в дерби. Кажется, у его команды намечается прогресс.

7 октября состоится матч 8-го тура АПЛ «Бёрнли» — «Челси». Начало — в 17:00 мск. Эксперты в своих прогнозах отдают преимущество гостям: коэффициент на победу «синих» составляет 1.70, а шансы «бордовых» оценили в 4.90. Ставки на ничью принимают за 4.05.

Коэффициенты букмекеров на матч «Бёрнли» — «Челси» 7 октября 2023 года

Аналитики считают, что матч «Бёрнли» — «Челси» получится результативным: ставки на тотал больше 2.5 мяча принимаются за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча оценён экспертами в 2.05. Ставку на победу «синих» с точным счётом 1:0 можно сделать за 8.00.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Англии «Бёрнли» — «Челси» (07.10.2023)

Намерен ли «Бёрнли» подняться в турнирной таблице АПЛ? Команда пришла из Чемпионшипа. В последнем матче она одержала победу над «Лутоном» со счётом 2:1.

Однако подопечным Венсана Компани ещё предстоит пройти долгий путь, чтобы оторваться от зоны понижения. «Бордовые» начнут 8-й тур в зоне вылета. Они занимают 18-е место, набрав четыре очка в семи матчах.

«Челси» также пытается продвинуться вверх по турнирной таблице. Команда Почеттино одержала выездную победу над «Фулхэмом» со счётом 2:0 в последней встрече. Один из голов забил Мудрик, став седьмым украинцем, который открыл счёт мячам в АПЛ.

Это была всего лишь вторая победа «синих» в семи матчах этого сезона в АПЛ. Она положила конец двухматчевой безвыигрышной серии в чемпионате Англии.

«Бёрнли» уже четыре игры провёл дома в этом сезоне, уступив в каждой. Всего команда забила три мяча за этот отрезок на своём поле, пропустив 12 голов.

Атакующий футбол, в который «бордовые» играли в Чемпионшипе в прошлом сезоне, куда-то пропал в Премьер-лиге. В семи матчах они забили всего шесть голов.

«Челси» набрал четыре очка из шести возможных в последних выездных встречах. За нулевой ничьей в гостях с «Борнмутом» последовала победа над «Фулхэмом».

В последних шести очных встречах «Челси» одержал пять побед и одну игру завершил ничью. «Синие» забили 17 голов за это время, а пропустили три. Однако это уже другой состав «аристократов», который не забивает так много голов.

Действительно, в семи матчах АПЛ у «Челси» всего семь мячей. В этом сезоне «Бёрнли» пропустил 16 голов, что должно дать «синим» надежду преобразиться в нападении.

Мешали Почеттино травмы. Уэсли Фофана, Ромео Лавиа, Кристофер Нкунку и Бен Чилуэлл по-прежнему травмированы.

Компани будет играть без Йоханна Берга Гудмундссона, Мануэля Бенсона, Нейтана Редмонда, Майкла Обафеми и Яльмара Экдаля, которые находятся в лазарете.

В субботу «Челси» должен одержать вторую победу подряд за счет слабых сторон «Бёрнли». На выезде «синие» должны выиграть, воспользовавшись плохой формой соперника, и много забить. Ставки на победу «аристократов» и тотал больше 2.5 мяча принимают за 2.60.

Ставка: победа «Челси» и тотал больше 2.5 мяча за 2.60.