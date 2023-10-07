Агент Мхитаряна: с годами он становится только лучше

Агент полузащитника Генриха Мхитаряна Рафаэла Пимента ответила на вопрос о будущем карьеры игрока.

«Я не буду пока что говорить о продлении контракта, он делает то, что должен. Как я говорила ранее, с возрастом он становится только лучше. Он потрясающе играет. Он продолжает развиваться, несмотря на то что ему 34 года. Генрих доказывает, что образ жизни и профессионализм продлевают твою карьеру.

Про будущее вы должны спросить у него. Судя по всему, он счастлив в «Интере». А как сами думаете? Об этом говорит его игра», — приводит слова Пименты SportItalia.

Мхитарян выступает за «Интер» с 2022 года. В нынешнем сезоне армянский футболист в девяти матчах смог отметиться двумя голами и одной результативной передачей.