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Украинский голкипер Трубин заявил, что мог перейти в «Интер»

Украинский голкипер Трубин заявил, что мог перейти в «Интер»
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Голкипер «Бенфики» и сборной Украины Анатолий Трубин рассказал, действительно ли им интересовался «Интер».

«Агент говорил мне, что были разговоры с «Интером». «Шахтёр» с ними общался, но клубы не смогли сойтись в цене. А «Бенфика» была настойчивой, решила всё за несколько дней.

«Интер» – большой клуб, финалист Лиги чемпионов. Конечно, для меня лично заинтересованность от них была очень приятной», — приводит слова Трубина Sportarena.com.

Напомним, Анатолий Трубин выступал за основную команду «Шахтёра» на протяжении четырёх лет (с 2019 года). В сезоне-2022/2023 на его счету 32 матча за «Шахтёр» во всех турнирах. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 22 млн.

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