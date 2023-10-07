Черчесов: живём в непростое время, сборной России важно играть против любого оппонента

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о предстоящем товарищеском матче российской национальной команды с Камеруном.

«Как бы охарактеризовал сборную Камеруна? Отмечу, что там всегда были сильные футболисты, например, Роже Милла, Это`О. Но в текущей ситуации я бы говорил не о Камеруне, а о нашей сборной. Сейчас РФС делает максимум, чтобы у нас были достойные соперники. Один из них — Камерун. Живём в непростое время, важно играть против любого оппонента. Рад, что встреча состоится в Москве. Надеюсь, что зритель придёт. Стадион «Динамо» нас всегда принимал великолепно с точки зрения организации. Думаю, что в этом плане РФС всё проработает.

Может ли фактор домашнего матча психологически повлиять на сборную России? Это всегда влияет в хорошем плане. Надеюсь, что будет полный стадион, — он сделает своё дело, зритель будет поддерживать. Настрой должен быть запредельный, потому что на таком уровне простых игр не бывает. Поверьте мне, я пять лет руководил сборной — знаю, о чём говорю», — приводит слова Черчесова «Спорт-экспресс».

12 октября сборная России проведёт товарищеский матч с национальной командой Камеруна в Москве. Начало игры — в 19:00 мск.

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