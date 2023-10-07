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Защитник «Динамо» Бессмертный: с детства не люблю «Спартак»

Защитник «Динамо» Бессмертный: с детства не люблю «Спартак»
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19-летний защитник московского «Динамо» Станислав Бессмертный рассказал, что считает московский «Спартак» самым принципиальным соперником.

«Самый принципиальный соперник для меня — «Спартак». Это не обсуждается. Когда я был в академии ЦСКА, там все постоянно против «Спартака». В академии «Динамо» тоже. У меня с детства так повелось. Я не люблю этот клуб. Это всегда дерби.

Почему принципиальным соперником остаётся «Спартак», несмотря на то что последние пять лет чемпионом России становится «Зенит»? У «Зенита» есть свои принципиальные соперники. А для «Динамо» и ЦСКА это «Спартак», — приводит слова Бессмертного «Спорт-экспресс».

В текущем сезоне Бессмертный принял участие в семи играх во всех официальных турнирах и отметился одним голом.

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