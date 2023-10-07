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Станислав Черчесов: думаю, что в УЕФА к нам никогда не было негативного отношения

Станислав Черчесов: думаю, что в УЕФА к нам никогда не было негативного отношения
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Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о допуске юношеских национальных команд до международных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА.

«Юношеские сборные России были допущены до участия в турнирах ФИФА и УЕФА? Естественно, позитивно отнёсся к этому. Идёт определённая работа в кабинетах. Думаю, что в УЕФА к нам никогда не было негативного отношения, — со многими общаюсь, знаю лично. С одной стороны, сделанный шаг правильный и нормальный. С другой стороны, хочется, чтобы и другим сборным открывали двери. Давайте пока этот момент переживём», — приводит слова Черчесова «Спорт-экспресс».

Напомним, УЕФА и ФИФА отстранили сборные России и все отечественные команды от соревнований под своей эгидой в феврале 2022 года. В сентябре исполком УЕФА допустил до своих соревнований сборные России, в которых играют футболисты не старше 17 лет. Матчи российских команд должны проводиться без флага и гимна, а также не на территории Российской Федерации.

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