Питер Крауч может возобновить карьеру в 42 года

Бывший нападающий сборной Англии Питер Крауч может возобновить карьеру в 42 года. В социальных сетях клуба «Бёртон Альбион», выступающего в Первой лиге Англии, появилось фото экс-форварда, держащего в своих руках футболку команды со своей фамилией.

Фото: ФК «Бёртон Альбион»

«Большое возвращение. 09.10.23», — подписано фото.

Напомним, Питер Крауч завершил свою игровую карьеру в 2019 году. Он выступал за такие клубы, как «Сток Сити», «Ливерпуль», лондонский «Тоттенхэм», «Портсмут», «Куинз Парк Рейнджерс», «Астон Вилла», «Саутгемптон», «Норвич Сити» и «Бёрнли».

В составе сборной Англии бывший нападающий дебютировал 31 мая 2005 года в товарищеском матче со сборной Колумбии. Тогда англичане победили со счётом 3:2. За всё время выступлений за национальную команду Крауч провёл 42 матча, отметился 22 голами и четырьмя результативными передачами.