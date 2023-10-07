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Отец Шпилевского: не знаю, что может мотивировать Алексея тренировать в России

Отец Шпилевского: не знаю, что может мотивировать Алексея тренировать в России
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Николай Шпилевский, отец главного тренера кипрского «Ариса» Алексея Шпилевского, прокомментировал интерес к своему сыну от различных клубов.

«Было бы странно, если бы клубы не интересовались Алексеем. К нему есть интерес от топовых агентств. Были очень серьёзные предложения из Саудовской Аравии, на которые Алексей ответил отказом. Нет смысла смотреть в ту сторону, когда у клуба, который ты возглавляешь, прекрасный президент, готовый строить дальше и дерзать. Миссия в «Арисе» ещё не закончена. Предложений очень много, но это уже не тот Алексей, который готов рассматривать то, что ему не подходит, даже если это уровень Бундеслиги. Надо идти туда, где твоё. Уже был негативный опыт с «Эрцгебирге», где хотели совсем не тот футбол, который ставит Алексей.

Возможен ли приход Алексея в Россию? На сегодня, думаю, его жизнь — это Европа. Алексей сегодня выступает в группе Лиги Европы. Я не знаю, что может мотивировать его тренировать в России на данном этапе», — приводит слова Шпилевского-старшего «РБ Спорт».

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