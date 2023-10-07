Тен Хаг: наш клуб ещё находится на переходном этапе, но мы должны побеждать в каждой игре

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о кризисе в результатах команды.

«Мы знаем, что наш клуб всё ещё находится на переходном этапе, но в то же время мы понимаем, что должны выигрывать в каждой игре. Мы не уходим от этого. Игроки, тренерский штаб. Каждый. Мы должны побеждать в каждой игре, и такой подход будет всегда.

Я несу ответственность за то, чтобы у нас был правильный менталитет. Моё общение, мои требования, мои стандарты. Это то, что я требую от игроков и в единении, и в общении вместе. Поэтому я каждый день прилагаю 100-процентные усилия, чтобы установить правильный менталитет.

Я чувствую, что болельщики нас поддерживают. Уверен, что игроки могут быть сильными морально. У меня есть опыт прошлого сезона, и они справлялись во многих случаях, во многих играх. Они были морально очень сильны.

Неудачи закаляют? Это придаёт мне больше энергии, чтобы бороться и изменить ситуацию», — приводит слова тен Хага официальный сайт «Манчестер Юнайтед».