Тен Хаг: мне очень жаль, но статус Санчо не изменился — он вне команды

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг снова ответил на вопрос о статусе атакующего полузащитника Джейдона Санчо.

«Мне очень жаль, но статус Санчо не изменился. Он недоступен и не входит в основную команду. Так что мне нечего больше сказать», — приводит слова тен Хага инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» готов расстаться с Санчо в зимнее трансферное окно. Футболисту запретили тренироваться с основной командой после того, как он отказался извиниться перед тен Хагом, – игрок публично обвинил тренера во лжи в социальных сетях, комментируя отсутствие в заявке на игру 4-го тура АПЛ с «Арсеналом» (1:3).

Манчестерский клуб занимает 10-ю строчку в таблице АПЛ.