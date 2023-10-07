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Радимов — о «Сочи»: игры вообще никакой не стало после ухода Хохлова

Радимов — о «Сочи»: игры вообще никакой не стало после ухода Хохлова
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Российский тренер Владислав Радимов поделился мнением о текущей форме «Сочи» и отметил, что после ухода Дмитрия Хохлова с поста главного тренера клуба дела только ухудшились.

«После увольнения Хохлова ничего не поменялось? А что там могло поменяться? Три поражения, игры вообще никакой не стало после ухода Хохлова, какой-то бардак на поле. Нобоа вообще в открытую говорит, что нет футболистов, чтобы соперничать нормально, команду никем не усилили. Да и самому Нобоа уже 38, Юсупов возрастной, нападающие в лице Джорджевича, Мелкадзе и Игнатьева – это не уровень РПЛ.

Так что «Сочи» абсолютно по праву занимает последнее место и до трансферного окна оттуда не вылезет точно. Потому что надо думать, что вы делаете, – как такими футболистами играть? Хохлов хоть что-то с ними делал, а последние три матча – ну вообще...» — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

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