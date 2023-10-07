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«Балтика» — «Оренбург»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 16:30 мск

«Балтика» — «Оренбург»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 16:30 мск
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Сегодня, 7 октября, состоится встреча 11-го тура Российской Премьер-Лиги между калининградской «Балтикой» и «Оренбургом». Матч пройдёт на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Цыганком из Владивостока. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
07 октября 2023, суббота. 16:30 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
Оренбург
Оренбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Последний раз «Балтика» и «Оренбург» встречались в 2021 году в рамках Первой лиги. Матч первого круга, проходивший в Калининграде, завершился вничью со счётом 1:1. В игре второго круга сильнее оказался «Оренбург» — 2:1.

После десяти сыгранных туров «Балтика» набрала семь очков и расположилась на 15-м месте в турнирной таблице. В активе «Оренбурга» 11 очков. Команда идёт на 11-м месте.

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