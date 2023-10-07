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«Реал» Мадрид — «Осасуна»: текстовая онлайн-трансляция матча Ла Лиги начнётся в 17:15

«Реал» Мадрид — «Осасуна»: текстовая онлайн-трансляция матча Ла Лиги начнётся в 17:15
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В матче 9-го тура испанской Примеры встретятся мадридский «Реал» и «Осасуна». Команды будут играть на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Гильермо Куадрой Фернандесом. Начало игры — в 17:15 мск. В прямом эфире встречу покажет Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Испания - Примера . 9-й тур
07 октября 2023, суббота. 17:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Осасуна
Памплона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В прошлом сезоне чемпионата Испании в матче первого круга команды сыграли вничью со счётом 1:1, а во втором круге «Реал» одержал победу — 2:0. Также соперники встретились в финале Кубка Испании, где выиграл «Реал» — 2:1.

«Реал» занимает первое место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2023/2024. Команда набрала 21 очко за восемь матчей. «Осасуна» находится на девятой строчке, заработав 10 очков.

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