«Балтика» — «Оренбург»: стартовые составы на матч 11-го тура РПЛ

Сегодня, 7 октября, состоится встреча 11-го тура Российской Премьер-Лиги между калининградской «Балтикой» и «Оренбургом». Матч пройдёт на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Цыганком из Владивостока. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

Стартовые составы команд:

«Балтика»: Латышонок, Осипов, Остойич, Радмановац, Фернандес, Гассама, Сото, Кузьмин, Бистрович, Гузина, Энрикес.

«Оренбург»: Сысуев, Адамов, Сидоров, Гойкович, Перес, Капленко, Ковалёв, Башич, Вера, Воробьёв, Мансилья.

Последний раз «Балтика» и «Оренбург» встречались в 2021 году в рамках Первой лиги. Матч первого круга, проходивший в Калининграде, завершился вничью со счётом 1:1. В игре второго круга сильнее оказался «Оренбург» — 2:1.

После десяти сыгранных туров «Балтика» набрала семь очков и расположилась на 15-м месте в турнирной таблице. В активе «Оренбурга» 11 очков. Команда идёт на 11-м месте.