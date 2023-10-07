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Галактионов высказался о выходе Марадишвили в стартовом составе «Локо» на матч с «Уралом»

Галактионов высказался о выходе Марадишвили в стартовом составе «Локо» на матч с «Уралом»
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Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал попадание полузащитника Константина Марадишвили в стартовый состав команды на матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги с екатеринбургским «Уралом» (2:2).

«Почему стали доверять Марадишвили? Потому что в последних матчах он играл достаточно неплохо. Он хорошо работает в тренировочном процессе, в Кубке хорошие матчи провёл. И в связи с тем, что Карпукас отсутствовал из-за повреждения, решили ничего не менять: ту пару опорных полузащитников, которая играла в последнем матче в Кубке, решили поставить и сегодня», — приводит слова Галактионова официальный сайт «Локомотива».

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 19 очков после 11 матчей. «Урал» находится на пятой строчке, заработав 16 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (24).

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