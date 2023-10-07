Экс-вратарь сборной СССР Уваров: за 30 лет в Израиле такого не видел никогда

Бывший вратарь московского «Динамо» и сборной СССР Александр Уваров, 30 лет проживающий в Израиле, рассказал, что происходит в стране на фоне обострения палестино-израильского конфликта.

«Я сейчас не в Израиле — за границей. Но в курсе всей ситуации. Завтра утром должен лететь в Тель-Авив — уже не знаю, удастся ли. А дети — там. Слава богу, с ними всё в порядке. Знакомые живы-здоровы. Но я при первой же возможности полечу к ним. Ситуация не очень хорошая. За 30 лет в Израиле такого я не видел никогда. Израильтяне, которые гораздо старше меня, говорят: такого вообще никогда не было. Знаю, что в футболе отменили все тренировки, все занятия. Видимо, игры тоже будут переноситься», — сказал Уваров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.