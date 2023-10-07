Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Севилья — Райо Вальекано. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-вратарь сборной СССР Уваров: за 30 лет в Израиле такого не видел никогда

Экс-вратарь сборной СССР Уваров: за 30 лет в Израиле такого не видел никогда
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший вратарь московского «Динамо» и сборной СССР Александр Уваров, 30 лет проживающий в Израиле, рассказал, что происходит в стране на фоне обострения палестино-израильского конфликта.

«Я сейчас не в Израиле — за границей. Но в курсе всей ситуации. Завтра утром должен лететь в Тель-Авив — уже не знаю, удастся ли. А дети — там. Слава богу, с ними всё в порядке. Знакомые живы-здоровы. Но я при первой же возможности полечу к ним. Ситуация не очень хорошая. За 30 лет в Израиле такого я не видел никогда. Израильтяне, которые гораздо старше меня, говорят: такого вообще никогда не было. Знаю, что в футболе отменили все тренировки, все занятия. Видимо, игры тоже будут переноситься», — сказал Уваров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Материалы по теме
«Кинули со сборной, потому что не лизал одно место». Последний вратарь СССР на ЧМ
Эксклюзив
«Кинули со сборной, потому что не лизал одно место». Последний вратарь СССР на ЧМ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android