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«Реал» Мадрид — «Осасуна»: Беллингем открыл счёт в матче

«Реал» Мадрид — «Осасуна»: Беллингем открыл счёт в матче
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В эти минуты идёт матч 9-го тура испанской Примеры, в котором встречаются мадридский «Реал» и «Осасуна». Команды играют на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Гильермо Куадрой Фернандесом.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Испания - Примера . 9-й тур
07 октября 2023, суббота. 17:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
2-й тайм
4 : 0
Осасуна
Памплона
1:0 Беллингем – 9'     2:0 Беллингем – 54'     3:0 Винисиус Жуниор – 65'     4:0    

На девятой минуте игры Модрич с правого фланга выполнил отличную разрезающую передачу в штрафную на Карвахаля, тот пяткой в касание покатил назад и влево, на Беллингема, который обработал мяч и отличным ударом уложил мяч под правую штангу.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

В прошлом сезоне чемпионата Испании в матче первого круга команды сыграли вничью со счётом 1:1, а во втором круге «Реал» одержал победу — 2:0. Также соперники встретились в финале Кубка Испании, где выиграл «Реал» — 2:1.

До начала матча «Реал» занимал второе место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2023/2024. Команда набрала 21 очко за восемь матчей. «Осасуна» находится на девятой строчке, заработав 10 очков.

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