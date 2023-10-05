Bild: «Барселона» и «Реал Мадрид» интересуются Лероем Зане

Полузащитник «Баварии» Лерой Зане может продолжить карьеру в Ла Лиге, сообщает Bild.

По информации источника, в 27-летнем немце заинтересованы «Барселона» и «Реал Мадрид». Сам Зане еще не обсуждал вопрос о своем будущем с представителями мюнхенского клуба.

Зане перешёл в «Баварию» из «Манчестера Сити» в июле 2020 года. Сумма трансфера составила € 49 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает Зане в € 65 млн.

В прошлом сезоне Зане сыграл 44 матча во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 10 голевых передач. В нынешнем полузащитник провёл уже 10 игр и забил 6 голов.

За три года в клубе Зане выиграл три чемпионата, два Суперкубка Германии, а также клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА.

В нынешнем сезоне после шести туров в чемпионате Германии «Бавария» занимает третье место с 14 очками. Лидирует в таблице «Байер» (16 очков).