Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Севилья — Райо Вальекано. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вратарь «Зенита» Адамов раскрыл, как находил общий язык с Родригао и Эраковичем

Вратарь «Зенита» Адамов раскрыл, как находил общий язык с Родригао и Эраковичем
Аудио-версия:
Комментарии

Вратарь петербургского «Зенита» Денис Адамов рассказал, как ему удавалось руководить центральными защитниками команды — бразильцем Родригао и сербом Страхиней Эраковичем — в матче с «Сочи» (2:0).

«Игра тяжёлая. Мы тяжело входили в неё — возможно, из-за перелёта, возможно, из-за того, что игра ранняя. Было тяжело, но такие матчи надо вытаскивать на жилах, что мы сегодня и сделали.

Как я подсказывал игрокам обороны? Иностранных языков я не знаю, но с Родригао мы играли в «Сочи», целый сезон вместе провели, поэтому взаимопонимание у нас есть. А, например, Эракович практически всё понимает на нашем языке, поэтому никаких сложностей с этим нет, — приводит слова Адамова пресс-служба клуба.

На данный момент «Зенит» после 11 сыгранных матчей располагается на третьей строчке МИР РПЛ с 20 очками.

Материалы по теме
Семак объяснил, почему включил Адамова, Сергеева и Кассьерру в основной состав «Зенита»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android