«Реал» Мадрид — «Осасуна»: Беллингем оформил дубль и удвоил преимущество «Реала»

В эти минуты идёт матч 9-го тура испанской Примеры, в котором встречаются мадридский «Реал» и «Осасуна». Команды играют на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Гильермо Куадрой Фернандесом.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 54-й минуте Джуд Беллингем забил второй гол «Реала» в матче.
Ранее, на девятой минуте игры, счёт в матче также открыл Беллингем.
В прошлом сезоне чемпионата Испании в матче первого круга команды сыграли вничью со счётом 1:1, а во втором круге «Реал» одержал победу — 2:0. Также соперники встретились в финале Кубка Испании, где выиграл «Реал» — 2:1.
До начала матча «Реал» занимал второе место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2023/2024. Команда набрала 21 очко за восемь матчей. «Осасуна» находится на девятой строчке, заработав 10 очков.
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