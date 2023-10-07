Симеоне — о травмах: смысл жизни в том, чтобы не отступать перед лицом трудностей

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне в преддверии матча Ла Лиги с «Реалом Сосьедад» ответил на вопрос о том, переживает ли он из-за того, что в команде много травмированных футболистов.

«Это занимает и беспокоит меня, мы обстоятельно подумали для того, чтобы найти лучшее решение в этой ситуации, ведь в этом и заключается смысл жизни — не отступать перед лицом трудностей», — приводит слова Симеоне Marca.

Напомним, мадридский «Атлетико» сыграет с «Реалом Сосьедад» в матче 9-го тура испанской Ла Лиги завтра, 8 октября. Игра пройдёт на стадионе «Цивитас Метрополитано» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 17:15 мск.

После восьми туров чемпионата Испании «Атлетико» набрал 16 очков и на текущий момент занимает пятое место. «Реал Сосьедад» набрал 15 очков и располагается на шестой строчке в турнирной таблице.

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