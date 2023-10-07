«Реймс» — «Монако»: текстовая онлайн-трансляция матча Лиги 1 начнётся в 22:00

В матче 8-го тура французской Лиги 1 встретятся «Реймс» и «Монако». Команды будут играть на стадионе «Огюст Делон II» в Реймсе (Франция). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Жюльен Ольбер. Начало игры — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Напомним, за «Монако» выступает российский полузащитник Александр Головин, который отбыл дисквалификацию и находится в заявке на матч.
В прошлом сезоне чемпионата Франции в матче первого круга «Монако» обыграл «Реймс» со счётом 3:0, а во втором круге команда из Реймса победила со счётом 1:0.
На данный момент «Монако» в Лиге 1 находится на первом месте с 14 очками, а «Реймс» располагается на третьей строчке с 13 очками. Кроме того, на втором месте находится «Брест», у которого также 14 очков.
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