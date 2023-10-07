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«Реал» Мадрид — «Осасуна»: Хоселу забил четвёртый мяч хозяев

«Реал» Мадрид — «Осасуна»: Хоселу забил четвёртый мяч хозяев
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В эти минуты идёт матч 9-го тура испанской Примеры, в котором встречаются мадридский «Реал» и «Осасуна». Команды играют на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Гильермо Куадрой Фернандесом. На момент выхода новости счёт 4:0 в пользу хозяев.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Испания - Примера . 9-й тур
07 октября 2023, суббота. 17:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
4 : 0
Осасуна
Памплона
1:0 Беллингем – 9'     2:0 Беллингем – 54'     3:0 Винисиус Жуниор – 65'     4:0 Хоселу – 70'    

На 70-й минуте встречи Винисиус принял мяч в штрафной после навеса, поборолся с Давидом Гарсией и, чуть развернувшись, покатил на прибежавшего Хоселу, который ударом низом в касание отправил мяч в дальний угол.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Ранее, на девятой минуте игры, счёт в матче открыл полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем.

На 54-й минуте Беллингем забил второй гол «Реала» в матче. На 65-й минуте гол забил вингер «Реала» Винисиус Жуниор.

В прошлом сезоне чемпионата Испании в матче первого круга команды сыграли вничью со счётом 1:1, а во втором круге «Реал» одержал победу — 2:0. Также соперники встретились в финале Кубка Испании, где выиграл «Реал» — 2:1.

До начала матча «Реал» занимал второе место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2023/2024. Команда набрала 21 очко за восемь матчей. «Осасуна» находится на девятой строчке, заработав 10 очков.

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