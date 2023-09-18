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Анчелотти похвалил игру нападающего «Реал Мадрида» Хоселу

Анчелотти похвалил игру нападающего «Реал Мадрида» Хоселу
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Главный тренер «Реал Мадрид» Карло Анчелотти высказался об игре нападающего сливочных Хоселу.

Вчера, 17 сентября, «Реал» на своём поле обыграл «Реал Сосьедад» в пятом туре чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 2:1. Победный гол на 60 минуте забил Хоселу.

«Мне очень нравится Хоселу — потому что он гарантия. Он очень важен, потому что он единственный, кто обладает такими качествами в атаке». Нам не хватало кого-то вроде него в прошлых сезонах», — приводил слова Анчелотти журналист Фабрицио Романо.

Хоселу перешел в «Реал» из «Эспаньола» в июне 2023 года на правах аренды. Контакт с 33-летним испанцем рассчитан до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает Хоселу в 6 млн евро.

В прошлом сезоне Хоселу сыграл 38 матчей во всех турнирах, забил 17 мячей и отдал 4 голевые передачи. В нынешнем нападающий уже сыграл 5 игр, в которых отличился 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей.

Испания - Примера . 5-й тур
17 сентября 2023, воскресенье. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 1
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
0:1 Барренечеа – 5'     1:1 Вальверде – 46'     2:1 Хоселу – 60'    
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