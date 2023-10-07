Булыкин предсказал, как сложится супердерби «Спартак» — ЦСКА

Бывший нападающий московских «Локомотива» и «Динамо», а также сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от «Дерби всея Руси» «Спартак» — ЦСКА.

«Если тренер не может настроить игроков, не может их мотивировать, то команда так или иначе проигрывает. Абаскаль уже не первую игру чудит и как никогда близок к увольнению, буквально напрашивается на него. Видимо, просто устал работать, хотя, я думаю, кредит доверия у него есть. Если игра с ЦСКА сложится провально, Абаскаль может лишиться поста.

Что касается ЦСКА, то причин неудачного старта много. Начиная с того, что тренер потерял управление командой, и заканчивая тем, что много меняет футболистов. Думаю, микроклимат в команде сейчас не самый здоровый и все эти моменты в совокупности негативно влияют на результат.

Бывает, в таких матчах команды закрываются и сушат игру — но, думаю, это не тот случай. Лично я ожидаю, что футболисты покажут хорошую голевую игру и порадуют своих болельщиков, а матч закончится со счётом 2:2. Всё же это дерби, огромный ажиотаж вокруг, все хотят видеть голы», — приводит слова Булыкина Sport24.

Матч 11-го тура чемпионата России «Спартак» — ЦСКА состоится в воскресенье, 8 октября, и начнётся в 19:00 мск.

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