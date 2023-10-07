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Почеттино: мы доминировали в игре с «Бёрнли». Мои игроки полностью заслужили победу

Почеттино: мы доминировали в игре с «Бёрнли». Мои игроки полностью заслужили победу
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Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино поделился эмоциями от победного матча 8-го тура АПЛ, в котором его команда на выезде разгромила «Бёрнли» (4:1).

«Я очень рад сегодняшней победе! Считаю, что мои игроки полностью заслужили её. Нам долго не удавалось добиться того, чего заслуживали с самого начала сезона.

Сегодня мы показали хорошую игру. Хотя по началу мы пропустили гол и не могли сломать оборонительную структуру «Бёрнли». Однако во втором тайме мы доминировали и полностью заслужили победу.

Мы молодая команда, в которой много новых игроков, поэтому нужно укреплять уверенность в себе от матча к матчу. Мы играем хорошо, но нам нужно совершенствоваться и быть более уверенными в завершающих фазах атаки.

Я очень доволен. Три победы в последних трёх матчах очень важны для уверенности молодой команды», – приводит слова Почеттино BBC.

В текущем чемпионате «Челси» идёт на 10-й строчке в турнирной таблице, набрав 11 очков после восьми туров. «Бёрнли» располагается на 18-м месте, имея в активе четыре очка.

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