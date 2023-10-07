Одобер из «Бёрнли» стал вторым самым молодым французом с голом в АПЛ после Анелька

Нападающий «Бёрнли» Вильсон Одобер забил гол в матче 8-го тура английской Премьер-лиги с «Челси» (1:4), после которого стал вторым самым молодым французом с голом в АПЛ после нападающего Николя Анелька, сообщает Gracenote.

Одобер отметился дебютным мячом в возрасте 18 лет и 313 дней.

Моложе на момент первого гола в АПЛ был лишь Николя Анелька, который забил гол за «Арсенал» в ворота «Манчестер Юнайтед» в ноябре 1997-го (3:2) в возрасте 18 лет и 240 дней.

Одобер является воспитанником «ПСЖ», а в английский клуб перешёл из французского «Труа» за € 12 млн. В этом сезоне игрок за четыре матча во всех турнирах отметился двумя голами.

На данный момент «Бёрнли» в АПЛ находится на 18-й строчке с четырьмя очками.