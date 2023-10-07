Экс-игрок «Краснодара» Нахушев: матч с «Ростовом» — серьёзная заявка на чемпионство

Экс-защитник «Краснодара» Руслан Нахушев поделился эмоциями от матча 11-го тура чемпионата России, в котором его бывшая команда на последних минутах вырвала победу у «Ростова» (3:2).

«То, что я увидел в исполнении «Краснодара» в матче с «Ростовом», — серьёзная заявка на чемпионство. Это чемпионская игра. Но это и то, что команда показывает на протяжении всего чемпионата: «ноль» в графе поражений, где ничьи — могли выигрывать. Тем более Ивич — тренер, который, по-моему, с двумя командами становился чемпионом. Есть опыт, есть технология победителя. У «Краснодара» достаточно сбалансированный состав, Кордоба раззабивался. Самое главное, что это не случайные победы, не какие-то отскоки из игры в игру, а победы по игре.

Да, «Краснодар» — молодая команда. Но не сказать, что дебютанты для чемпионата России, люди играют уже по два-три года. Самое главное, что почти все россияне — из академии и знают друг друга условно с 10 лет. Они варились в одном котле, прошли через команды разных уровней и возрастов. Поэтому в команде достаточно наигранные связи, за счёт сыгранности получается добиваться результата», — сказал Нахушев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Ивича набрала 27 очков после 11 туров и опережает ближайшего соперника — «Крылья Советов» — на шесть очков. Самарцы при этом имеют игру в запасе.