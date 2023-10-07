В правительстве Андорры отреагировали на слова Пике об изгнании его команды из страны

Министр культуры и спорта Андорры Моника Бонелл прокомментировала слова владельца и экс-игрока «Барселоны» Жерара Пике о том, что власти страны запрещают команде выступать на домашнем стадионе, из-за чего клубу придётся покинуть страну.

«Правительство нашей страны с распростёртыми объятиями приняло футбольный клуб «Андорра», о чём свидетельствует тот факт, что оно передало ему в аренду стадион «Насьональ» — объект, которым пользовались многие клубы страны.

Не могу согласиться со словами Пике о том, что в модернизацию стадиона было вложено более € 4 млн, поскольку им нужно было инвестировать в стадион порядка € 3 млн в соответствии с требованиями, которые предъявляет Ла Лига. Но правительство страны также инвестировало в «Андорру» порядка € 1,3 млн.

Для того чтобы они остались на следующий год, им нужно провести работу по поиску нового стадиона, и как мы знаем, они работают над этим. Важно провести встречу для того, чтобы нам рассказали про будущее команды. Это неидеально ни для кого, но не исключено, что им придётся временно уехать из страны, пока у них не появится новый стадион», — приводит слова Бонелл Mundo Deportivo.

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