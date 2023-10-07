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Жерар Пике: спасибо, что выгнали «Андорру» из страны, вы оставили её без футбола

Жерар Пике: спасибо, что выгнали «Андорру» из страны, вы оставили её без футбола
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Президент футбольного клуба «Андорра», выступающего в Сегунде, Жерар Пике отреагировал на новость о том, что с нового сезона команда не сможет выступать на домашнем стадионе «Насьональ».

«Мы вложили более € 4 млн в модернизацию стадиона «Насьональ» для того, чтобы Лига позволяла нам играть, а теперь вы выгнали нас. В Андорре нет ни одного спортивного сооружения, подходящего для соревнований в следующем году. Спасибо, что выслали нас из страны. Нам не остаётся ничего другого, как уйти и сменить название клуба. Поздравляю, вы оставили Андорру без профессионального футбола», — приводит слова Пике Mundo Deportivo.

Напомним, со следующего сезона домашний стадион «Андорры» не сможет принимать матчи, поскольку на нём будет произведена замена газона, после которой он перестанет соответствовать требованиям, установленными Лигой.

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