Ловчев: что было с обороной «Краснодара» в первом тайме? Что за ошибки совершает Сафонов?

Футбольный эксперт Евгений Ловчев высказался о матче 11-го тура чемпионата России, в котором «Краснодар» на домашней арене был сильнее «Ростова» (3:2).

«Отличный матч — великолепное зрелище для публики. Много голов, интрига. Вообще, суббота в этом плане получилась великолепная.

У меня впечатление по первому тайму, что «Краснодар» недооценил «Ростов», команда не вышла накаленной, нацеленной на борьбу. Я слушаю Ивича о том, молодцы, переломили. Погоди, а что было в первом тайме? Почему у тебя Сафонов совершает ошибки? Что вообще с обороной происходило? Почему тебя «Ростов» убирает легко в первом тайме?

Команду в игру возвращает не тренер, команду вернул Кордоба, который играет как зверь — любой мяч останавливает, любую борьбу выигрывает, очень сильный игрок.

Но за первый тайм надо похвалить и «Ростов» — это тренерская команда, которая играет очень достойно. Ростовчане прессинговали, не давали разыгрывать — толком не дали в первом тайме войти в игру сопернику. Команда очень хорошо настроилась. «Ростов» вполне мог забить и больше двух голов.

После перерыва «Краснодар» начал бросаться на судью — вот эти концерты с поднятием рук кверху, апелляциями, хватаниями за голову — как будто это арбитр забил два в ворота хозяев! Как будто это арбитр навалял, а не Сафонов в случае с первым голом. Не знаю, какая у судей новая вводная по фиксации фолов, но игроков «Краснодара» он распоясал.

Во втором тайме Кордоба решил игру — он украсил бы любую нашу команду. Он сделал эту победу. А «Ростов» постарался удержать сначала победный счёт, потом ничью — а в итоге проиграл.

Является ли такой исход, такой ход матча и концовка чемпионским фартом «Краснодара»? На мой взгляд, нет. Потому что, если вы так будете начинать игры и с таким счётом завершать первый тайм, вас накажут. Никакого фарта не хватит», — написал Ловчев в телеграм-канале.